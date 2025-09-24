In der NOFV Oberliga kommt es am Samstag zum Duell zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem VfL Halle. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Spiel live.

Wernigerode/DUR - Genau zehn Mal kreuzten der FC Einheit Wernigerode und der VfL Halle 96 die Klingen. Mit der deutlich besseren Siegerquote für die Mannen aus dem Harz: sechs Mal ging man als Gewinner vom Platz, bei nur einer Niederlage.