NOFV-Oberliga Halberstadts letzte Chance? Germania-Topspiel beim SC Freital im Livestream

In der NOFV-Oberliga kommt es am 22. November zum Topspiel: Spitzenreiter SC Freital empfängt Verfolger Germania Halberstadt. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen live.

Aktualisiert: 17.11.2025, 13:00
In der NOFV-Oberliga Süd trifft der VfB Germania Halberstadt am 22. November 2025 auf Spitzenreiter SC Freital. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen im Livestream. (Grafik: Dorna Masoumi)

Halberstadt/DUR – Der SC Freital ist in der NOFV-Oberliga Süd das Maß aller Dinge und steuert dem Regionalliga-Aufstieg entgegen. Verfolger Germania Halberstadt hat vor dem direkten Duell am Samstag aber noch nicht aufgegeben – hier gibt es den Livestream zur Partie.