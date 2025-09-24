Exklusiv am Freitagabend Landesliga-Spitzenspiel VfB Ottersleben gegen Oscherlebener SC im Livestream

VfB Ottersleben und Oscherlebener SC mischen im Aufstiegskampf der Landesliga Nord ganz oben mit. Wer gewinnt das direkte Duell? Die Antwort gibt es am Freitagabend im Livestream.