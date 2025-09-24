weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Landesliga am Freitag Deutlicher 6:1-Sieg: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC im Re-Live sehen

Der VfB Ottersleben hat das Freitagsspiel gegen den Oscherslebener SC souverän gewonnen. Hier gibt es die komplette Partie im Re-Live.

Aktualisiert: 20.02.2026, 21:01
In der Landesliga Nord hat der VfB Ottersleben am Freitagabend den Oscherslebener SC zum Spitzenspiel empfangen. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung haben die Partie im Livestream übertragen. (Grafik: Dorna Masoumi)

Magdeburg/DUR – Top-Spiel in der Landesliga: Der Tabellenzweite VfB Ottersleben hat den starken Aufsteiger Oscherslebener SC am Freitag souverän mit 6:1 geschlagen. Wir haben das Duell exklusiv im Livestream übertragen. Hier sehen Sie die komplette Partie als Re-Live in der Wiederholung.