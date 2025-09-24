Exklusiv am Freitagabend Landesliga-Spitzenspiel VfB Ottersleben gegen Oscherslebener SC im Livestream
VfB Ottersleben und Oscherslebener SC mischen im Aufstiegskampf der Landesliga Nord ganz oben mit. Wer gewinnt das direkte Duell? Die Antwort gibt es am Freitagabend im Livestream.
Magdeburg/DUR – In der Landesliga Nord steht am Freitagabend (20. Februar 2026) ein echtes Top-Spiel an. Der Tabellenzweite VfB Ottersleben empfängt den starken Aufsteiger Oscherslebener SC. Wir zeigen das Spiel exklusiv im Livestream.