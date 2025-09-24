NOFV-Oberliga am Sonntag Top-Offensive trifft Kellerkind: VfL Halle 96 gegen 1. FC Lok Stendal im Livestream
Der 1. FC Lok Stendal will raus aus dem Tabellenkeller der NOFV-Oberliga. Gelingt ihm das am Sonntag beim offensivstarken VfL Halle 96? Wir zeigen das Spiel exklusiv live.
Halle (Saale)/DUR – Der 1. FC Lok Stendal kämpft in der NOFV-Oberliga gegen den direkten Wiederabstieg. Am Sonntag (8. März 2026) geht es beim VfL Halle 96 um drei Punkte. Wir übertragen das Spiel ab 14 Uhr exklusiv im Livestream.