NOFV-Oberliga im Livestream Video-Highlights: VfL Halle 96 muss sich Spitzenreiter SC Freital geschlagen geben

Der SC Freital ist in der NOFV-Oberliga aktuell das Maß aller Dinge. Der ambitionierte VfL Halle 96 hatte am Sonntag den Spitzenreiter zu Gast und wollte diesen ärgern. Wir haben live übertragen. 

Aktualisiert: 10.11.2025, 15:21
Halle (Saale)/DUR – Der SC Freital marschiert in der NOFV-Oberliga Süd auch nach der Partie gegen Verfolger VfL Halle 96 weiter vorne weg. Die Hallenser musste am Sonntag  dem aktuellen Spitzenreiter die Punkte überlassen. Wir haben die Partie im Livestream gezeigt.