Tabellenführer zu Gast: VfL Halle 96 gegen SC Freital im Livestream

Halle (Saale)/DUR – Der SC Freital marschiert in der NOFV-Oberliga Süd vorne weg, dahinter lauert aber die Konkurrenz. Zu dieser gehört auch der VfL Halle 96, der den Spitzenreiter am 9. November 2025 empfängt. Wir zeigen die Partie im Livestream.