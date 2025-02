NOFV-Oberliga am Sonntag Spielausfall! Germania Halberstadt gegen 1. FC Magdeburg II wurde abgesagt

Nach vielen Spielabsagen sollte am Wochenende der Ball endlich wieder rollen in der NOFV-Oberliga. Doch wie am Freitag bekannt wurde, muss das Spiel Halberstadt gegen Magdeburg II am 2. März leider ausfallen und verschoben werden.