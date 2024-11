Halberstadt/DUR – Der VfB Germania Halberstadt kämpft Woche für Woche um Punkte in der NOFV-Oberliga Süd. Die Volksstimme begleitetet den Traditionsverein dabei und überträgt alle Heimspiele aus dem Friedensstadion live und exklusiv im Stream.

Los geht's mit dem VfB-Heimspiel am 23. November gegen den SC Freital. Anstoß ist um 13 Uhr. Aktuell mischt Halberstadt in der Tabelle vorne mit, liegt nach elf Spieltagen auf Rang drei. Geht da womöglich noch was in Sachen Regionalliga-Aufstieg?

Alle Livestream zu Germania Halberstadt im Überblick

23.11.2024, 13 Uhr: Halberstadt – SC Freital

8.12.2024, 13 Uhr: Halberstadt – VfB Krieschow

16.2.2025: Halberstadt – VfL Halle 96

2.3.2025: Halberstadt – 1. FC Magdeburg II

16.3.2025: Halberstadt – RSV Eintracht

6.4.2025: Halberstadt – FC Grimma

27.4.2025: Halberstadt – BSG Wismut Gera

11.5.2024: Halberstadt – FC Einheit Wernigerode

25.5.2024: Halberstadt – Ludwigsfelder FC

Bei FuPa.de finden Sie zudem den kompletten Spielplan des VfB Germania Halberstadt sowie alle Infos zu Trainern, Spielern und der NOFV-Oberliga Süd.