Halle/DUR. – Schwertkämpfe, Musik, Handwerkskunst und natürlich jede Menge Salz: Am letzten Septemberwochenende stand die Saalestadt ganz im Zeichen des Salzfestes. Am Samstagnachmittag (27.09.) hat sich unser Reporter Chris Luzio Schönburg direkt vom Marktplatz gemeldet. Mit Kamera und Mikrofon hat er das bunte Treiben eingefangen, mit Händlern und Besuchern gesprochen - und gezeigt, wie Halle seine lange Salztradition feiert.

Video: LIVEZEIT mit Chris - So feierte Halle das Salzfest

Salzfest in Halle: Bühnen, Musik und Märkte

Zum Start wird es kämpferisch: Der Thüringer Ritterorden trägt seine Schaukämpfe aus und demonstriert mittelalterliche Waffen. Parallel dazu sorgen Musiker wie Michael Leser mit Rock, Oldies und Evergreens für Stimmung. Überall gibt es Stände mit Handwerk, Kulinarik und Mitmachangeboten für Kinder – das Salzfest ist auch in diesem Jahr größer aufgestellt als zuletzt.

Ein Höhepunkt am Nachmittag ist das Bornknechtrennen, bei dem Teams in Trögen Wasser über den Marktplatz transportieren. Wer am Ende das meiste Wasser in die Zieltonnen bringt, gewinnt. Wer nicht selbst auf den Markt kommen kann, verpasst nichts: Die LIVEZEIT zeigt das Salzfest so nah, als stünde man mittendrin - Eindrücke von der Bühne am Roten Turm, von den historischen Lagern und dem bunten Marktgeschehen.