Am Donnerstag (14. November 2024) absolviert der 1. FC Magdeburg ein Testspiel beim Zweitliga-Rivalen Hannover 96. Die Partie gibt es hier kostenlose live zu sehen.

In der Länderspielpause

Hannover 96 und 1. FC Magdeburg sehen sich am 14. November bei einem Testspiel wieder. Die Volksstimme bietet einen kostenlosen Livestream an.

Magdeburg/DUR – Der 1. FC Magdeburg nutzt die Länderspielpause im November einmal mehr für ein Testspiel. Gegner, Ort und Uhrzeit stehen inzwischen fest.

Der FCM wird am Donnerstag, 14. November 2024 beim Zweitliga-Rivalen Hannover 96 antreten. Anstoß ist um 12.30 Uhr. Wir übertragen die Partie an dieser Stelle kostenlos für alle Fans im Livestream.

FCM gegen Hannover 96, das Duell gab es erst vor wenigen Wochen. Am 27. Oktober gewannen die Niedersachsen mit 3:0 in der Avnet-Arena. Schlägt sich Magdeburg dieses Mal besser? Die Antwort wird es am Donnerstag geben.