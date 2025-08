In der NOFV-Oberliga Süd treffen am 10. August Germania Halberstadt und VfB Auerbach aufeinander. Wir zeigen das Spiel im Livestream.

NOFV-Oberliga am 10. August

Am 10. August spielen VfB Germania Halberstadt und VfB Auerbach in der NOFV-Oberliga gegeneinander. Die Volksstimme zeigt die Partie im Livestream.

Stendal/DUR – Die NOFV-Oberliga Süd ist in ihre Saison 2025/26 gestartet, und auch am zweiten Spieltag ist die Volksstimme mit dem Livestream vor Ort. Am Sonntag, 10. August, gibt es die Partie zwischen VfB Germania Halberstadt und VfB Auerbach live zu sehen, Anstoß ist um 14 Uhr.

Halberstadt ist mit einem 2:1-Sieg bei Aufsteiger SC 1911 Heiligenstadt in die neue Spielzeit gestartet, für Auerbach gab es gleich ein Debakel. Mit 0:5 kamen die Sachsen beim VfL Halle 96 unter die Räder und reisen nun als Tabellenschlusslicht nach Halberstadt.

Für alle Digital-Abonnenten der Volksstimme ist der Stream am Sonntag als Teil ihres Abos kostenlos verfügbar. Alle weiteren Interessierten können den Stream ebenfalls kostenpflichtig sehen.

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberliga- und Verbandsligaspielen. Auch Handball mit dem SC Magdeburg und Basketball mit dem Mitteldeutschen BC sind seit Juli Teil des Programms.

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Livestreams der Volksstimme und die Livestreams der Mitteldeutschen Zeitung.