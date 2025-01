Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Jedes Wochenende Live-Fußball bei Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme: Im Jahr 2025 baut der Verlag seine Fußball-Livestreams weiter aus und viele Highlights in den kommenden Monaten.

So ist die Volksstimme seit Jahresbeginn offizieller Streamingpartner des 1. FC Magdeburg und wird alle Testspiele der Zweitliga-Mannschaft live zeigen. Auch zu ausgewählten Partien der U23 in der NOFV-Oberliga Süd und den FCM-Frauen in der Regionalliga Nordost wird es im Stream geben.

Die Mitteldeutsche Zeitung begleitet den Halleschen FC auch in der Rückrunde weiter im Kampf um den Aufstieg in der Regionalliga Nordost. Neben vielen Auswärtsspielen werden auch zwei Spiele aus dem heimischen Leuna-Chemie-Park im Stream zu sehen sein.

Dazu kommen alle anstehenden Heimspiele von Germania Halberstadt in der Oberliga-Saison 2024/25 und Partien im Landespokal Sachsen-Anhalt.

Livestreams im Januar 2025

25.1., 14 Uhr: Blau-Weiß Dölau – Hallescher FC (Landespokal)

(Landespokal) 28.1., 19 Uhr: VfC Plauen – Hallescher FC (Regionalliga Nordost)

Livestreams im Februar 2025

9.2., 13 Uhr: VSG Altglienicke – Hallescher FC (Regionalliga Nordost)

(Regionalliga Nordost) 16.2., 13.30 Uhr: Germania Halberstadt – VfL Halle 96 (NOFV-Oberliga Süd)

(NOFV-Oberliga Süd) 21.2., 19 Uhr: FC Eilenburg – Hallescher FC (Regionalliga Nordost)

(Regionalliga Nordost) 23.2., 13.30 Uhr: 1. FC Magdeburg II – Ludwigsfelder FC (NOFV-Oberliga Süd)

Livestreams im März 2025

1.3. 13 Uhr: Hallescher FC – Viktoria Berlin (Regionalliga Nordost)

(Regionalliga Nordost) 9.3.*: FSV Luckenwalde – Hallescher FC (Regionalliga Nordost)

(Regionalliga Nordost) 9.3.*: 1. FC Magdeburg II – FC Einheit Rudolstadt (NOFV-Oberliga Süd)

(NOFV-Oberliga Süd) 16.3.* Germania Halberstadt – RSV Eintracht 1949 (NOFV-Oberliga Süd)

1949 (NOFV-Oberliga Süd) 16.3.*: VfL Halle 96 – 1. FC Magdeburg II (NOFV-Oberliga Süd)

(NOFV-Oberliga Süd) 16.3.*: Hertha BSC Berlin II – Hallescher FC (Regionalliga Nordost)

(Regionalliga Nordost) 21.3., 19.45 Uhr: Odra Opole – 1. FC Magdeburg (Testspiel)

(Testspiel) 30.3.*: 1. FC Magdeburg II – Budissa Bautzen (NOFV-Oberliga Süd)

Livestreams im April 2025

6.4.*: Germania Halberstadt – FC Grimma (NOFV-Oberliga Süd)

(NOFV-Oberliga Süd) 13.4.*: Hallescher FC – SV Babelsberg 03 (Regionalliga Nordost)

(Regionalliga Nordost) 13.4.*: 1. FC Magdeburg – Hansa Rostock (Frauen-Regionalliga Nordost)

(Frauen-Regionalliga Nordost) 20.4.*: ZFC Meuselwitz – Hallescher FC (Regionalliga Nordost)

(Regionalliga Nordost) 27.4.*: 1. FC Magdeburg II – RSV Eintracht 1949 (NOFV-Oberliga Süd)

(NOFV-Oberliga Süd) 27.4.*: Germania Halberstadt – BSG Wismut Gera (NOFV-Oberliga Süd)

Livestreams im Mai 2025

11.5.*: Germania Halberstadt – Einheit Wernigerode (NOFV-Oberliga Süd)

(NOFV-Oberliga Süd) 18.5.*: 1. FC Magdeburg – Bischofswerdaer FV (Frauen-Regionalliga Nordost)

(Frauen-Regionalliga Nordost) 25.5.*: 1. FC Magdeburg II – BSG Wismut Gera (NOFV-Oberliga Süd)

(NOFV-Oberliga Süd) 25.5.*: Germania Halberstadt – Ludwigsfelder FC (NOFV-Oberliga Süd)

(NOFV-Oberliga Süd) 31.5.*: Bischofswerdaer FV – 1. FC Magdeburg II (NOFV-Oberliga Süd)

Livestreams im Juni 2025

1.6.*: 1. FC Magdeburg – Turbine Potsdam II (Frauen-Regionalliga Nordost)

Hinweis: * = Spiele sind noch nicht zeitgenau terminiert

Alle Angaben ohne Gewähr. Spielverlegungen sind durch die jeweiligen Verbände jederzeit möglich. Auch Änderungen in der Livestream-Planung oder zusätzliche Streams sind vorbehalten. (Stand 15.01.2025)