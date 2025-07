Lok Stendal und VFC Plauen sind neu in der NOFV-Oberliga, zum Start der Saison treffen beide aufeinander. Die Volksstimme zeigt das Spiel kostenlos im Livestream.

Stendal/DUR – Die NOFV-Oberliga Süd startet in ihre Saison und gleich am ersten Spieltag ist die Volksstimme mit dem Livestream vor Ort. Am Sonntag, 3. August, gibt es die Partie zwischen 1. FC Lok Stendal und VFC Plauen live zu sehen, Anstoß ist um 14 Uhr.

Für alle Fans ist der Livestream am Sonntag kostenlos.

NOFV-Oberliga am 03.08.25: Lok Stendal gegen VFC Plauen (Livestream: MGM Digital) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Stendal hatte die Saison 2024/25 als Meister der Verbandsliga abgeschlossen und war so in die Oberliga aufgestiegen. Den anderen Weg nach der Gegner aus Plauen, der aus der Regionalliga Nordost abgestiegen ist.

Aufsteiger trifft also Absteiger zum Saisonstart: Das verspricht eine spannende Partie!

