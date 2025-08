Aufsteiger gegen Absteiger: Zum Start der neuen Oberliga-Saison empfing Lok Stendal den VFC Plauen. Zum Auftaktsieg reichte es für den Liga-Neuling nicht. Wir haben die Partie noch einmal in voller Länge.

Stendal/DUR – Die NOFV-Oberliga Süd startet in ihre Saison und gleich am ersten Spieltag war die Volksstimme mit dem Livestream vor Ort. In Stendal empfing Aufsteiger Lok den Regionalliga-Absteiger VFC Plauen.

Und die Sachsen erwiesen sich als das bessere Team und gewannen in Stendal letztlich verdient mit 2:0. Der Aufsteiger durfte mit der gezeigten Leistung gegen den Aufstiegsfavoriten aber durchaus zufrieden sein.

Hier können Sie das Spiel noch einmal in voller Länge sehen:

NOFV-Oberliga am 03.08.25: Lok Stendal gegen VFC Plauen (Livestream: MGM Digital) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

