Besuch in einer fantastischen Welt aus Figuren und Licht - Sehen, Staunen und ins Gespräch kommen: LIVEZEIT mit Chris meldet sich am Mittwoch ab 18 Uhr von den Magischen Lichterwelten aus dem Bergzoo in Halle.

Live-Reporter Chris Luzio Schönburg nimmt seine Zuschauer am Mittwoch mit zu den Magischen Lichterwelten im Bergzoo in Halle.

Halle (Saale). - Wenn sich der Bergzoo Halle in ein leuchtendes Fantasie-Universum verwandelt, ist Staunen garantiert. Die Magischen Lichterwelten gelten als die größte und spektakulärste Lichtershow Deutschlands – und ziehen seit Jahren Zehntausende Besucher an. Am Mittwoch, 21. Januar 2026, ab 18 Uhr, nimmt LIVEZEIT mit Chris die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf einen ganz besonderen Rundgang durch die Lichterwelten.

Ab 18 Uhr, wenn bereits tausende Lichtfiguren den Reilsberg erhellen, geht Reporter Chris Luzio Schönburg live auf Sendung. Dabei bleibt es nicht bei schönen Bildern: Die Zuschauer werden Schritt für Schritt durch die Ausstellung geführt, erhalten Hintergründe, Einordnungen und weiterführende Informationen – und erleben die Lichterwelten so intensiv, wie es sonst nur vor Ort möglich ist.

Fantasie aus Licht: Deutschlands größte Lichtershow im Bergzoo Halle

Seit der Premiere im Jahr 2018 haben über eine Million Menschen die Magischen Lichterwelten besucht. Mehr als 15.000 Lichter, verteilt auf über 1.000 Figuren und mehr als 50 Themeninstallationen, säumen einen rund zwei Kilometer langen Rundweg auf dem Gelände des Bergzoos. Die dreidimensionalen Figuren entstehen in monatelanger Handarbeit chinesischer Laternenkünstler aus Metall und Stoff und werden anschließend aufwendig in Szene gesetzt.

Die Kombination aus Lichtkunst, Musik, Soundeffekten und der einzigartigen Topografie des Zoos macht die Lichterwelten zu einem Erlebnis, das es in dieser Form sonst nirgendwo in Deutschland gibt.

„Fantasy Island“: Sieben Welten voller Mythen und Magie

In dieser Saison steht die Ausstellung unter dem Motto „Fantasy Island“. Als Fortsetzung der erfolgreichen Schau „Mythen, Märchen und Legenden“ entführt sie die Besucher in sieben fantasievolle Welten – bevölkert von Drachen, Elfen, Zwergen, Zauberern, Hexen, Trollen und Meereswesen. Inspiriert von bekannten Fantasy-Erzählungen aus Literatur, Film und Computerspielen entstehen eindrucksvolle Szenen, die Geschichten erzählen und zum Eintauchen einladen.

Ob gigantische Drachen, animierte Figuren oder detailreiche Lichtlandschaften: Selbst wer kein ausgewiesener Fantasy-Fan ist, wird von der Atmosphäre schnell in den Bann gezogen.

LIVEZEIT: Mehr als nur ein Rundgang

Der Livestream am 21. Januar bietet mehr als einen klassischen Besuch. LIVEZEIT mit Chris setzt auf journalistische Begleitung, spannende Perspektiven und exklusive Einblicke. Der Rundgang führt gezielt durch ausgewählte Themenwelten, erklärt Hintergründe zur Entstehung der Figuren, zur Idee hinter der Ausstellung und zur Bedeutung der Lichterwelten für den Zoo und die Stadt Halle.

Dabei steht das Erlebnis im Mittelpunkt: Wie wirkt die Ausstellung bei Dunkelheit? Welche Details übersieht man leicht? Und warum faszinieren die Magischen Lichterwelten Jahr für Jahr so viele Menschen?

Einschalten und mitnehmen lassen

LIVEZEIT mit Chris ist das Livestream-Format für die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme, das die spannendsten Events aus Sachsen-Anhalt direkt ins Netz bringt – authentisch, nah und live. Nach Stadtfesten, Großveranstaltungen und besonderen Aktionen führt der Weg nun in eine der bekanntesten Lichtinstallationen des Landes.

Der Livestream aus den Magischen Lichterwelten im Bergzoo Halle findet am Mittwoch, 21. Januar, ab 18 Uhr, auf allen Online-Plattformen der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme statt. Wer sich verzaubern lassen, staunen und mehr erfahren möchte, sollte einschalten – und sich für einen Abend in eine Welt aus Licht und Fantasie entführen lassen.

Probieren, fragen, entdecken – live vor Ort auf der Grünen Woche in Berlin

Was schmeckt Sachsen-Anhalt? Welche Ideen stecken hinter den Produkten? Und wer sind die Menschen, die dahinterstehen?

Chris Luzio Schönburg kommt live mit Ausstellerinnen und Ausstellern ins Gespräch, blickt hinter die Kulissen, lässt sich erklären, was neu ist – und probiert auch selbst. Vom bekannten Klassiker bis zum überraschenden Wow-Moment ist alles dabei.

Ein besonderes Highlight: Am Montag ist Sachsen-Anhalt-Tag auf der Grünen Woche. Hier zeigt sich das Bundesland in all seiner Vielfalt – kulinarisch, touristisch und innovativ. Für Zuschauerinnen und Zuschauer ist das die Chance, Sachsen-Anhalt so zu erleben, wie man es sonst nur vor Ort kann.

Chris Luzio Schönburg ist Moderator, Content Creator und Podcast-Host aus Sachsen-Anhalt. Der junge Köthener moderiert den Sachsen-Anhalt-Podcast mit Stefan B. Westphal, engagiert sich in gesellschaftlichen Projekten wie „Demokratie Leben“ und behandelt Themen wie Integration, Kultur und gesellschaftliches Engagement in der Region.