NOFV-Oberliga Sachsen-Anhalt-Duell der Gegensätze: Lok Stendal gegen den VfL Halle am Sonntag im Livestream

Am Sonntag kommt es in der NOFV-Oberliga Nordost-Süd zum Duell der Gegensätze zwischen Aufsteiger Lok Stendal und dem VfL Halle. Das noch sieglose Schlusslicht empfängt den Tabellenführer. Sehen Sie hier das Spiel im Livestream.