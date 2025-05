Das Harz-Derby in der NOFV-Oberliga versprach Spannung. Wir übertragen Germania Halberstadt gegen FC Einheit Wernigerode am 9. Mai exklusiv im Livestream und als Wiederholung.

Germania Halberstadt empfing in der NOFV-Oberliga Süd den FC Einheit Wernigerode. Hier gibt es die Partie am 9. Mai 2025 ab 19 Uhr exklusiv im Livestream.

Halle (Saale)/DUR – In der NOFV-Oberliga Süd stand das Herz-Derby an. Am 9. Mai empfing der VfB Germania Halberstadt den FC Einheit Wernigerode im Kampf um drei Punkte.

Beide Städte trennen geografisch nur gut 25 Kilometer, die Gefühlswelt in der Oberliga ist aber eine gänzlich andere. Für Halberstadt ist die Saison praktisch gelaufen, nach oben und unten geht nichts mehr. In Wernigerode ist aber der Klassenerhalt noch nicht gesichert, entsprechend steht die Eintracht unter Druck.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme kann sich der Beginn des Livestreams verzögern. Aufgrunddessen übertragen wir das Spiel heute gratis. Wir danken Ihnen für ihre Geduld.

Anstoß war Friedensstadion ist am 9. Mai um 19 Uhr, wir übertragen das Harz-Derby an dieser Stelle exklusiv im Livestream und zeitnah nach dem Abpfiff als Wiederholung.

Livestream: NOFV-Oberliga Süd | Germania Halberstadt - FC Einheit Wernigerode Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

