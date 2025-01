In der Getec-Arena spielen am 11. und 12. Januar die Top-Talente der U15-Mannschaften beim Pape-Cup. Die Volksstimme zeigt alle Spieler im Livestream.

Der 22. Pape-Cup findet am 11. und 12. Januar 2025 in der Magdeburger Getec-Arena statt. Die Volksstimme überträgt das hochkarätig besetzte Jugendturnier exklusiv im Livestream.

Magdeburg/DUR – Es ist wieder soweit: Europas Top-Fußball-Talente sind in Magdeburg zu Gast. Am 11. und 12. Januar 2025 findet der 22. Pape-Cup in der Getec-Arena statt.

In vier Gruppen messen die U15-Teams namhafter nationaler und internationaler Vereine ihre Kräfte. Mit dabei sind FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Bayern München, Bayer Leverkusen, Union Berlin, Hamburger SV und viele mehr.

Die Volksstimme überträgt das hochkarätige Hallenturnier an beiden Tagen exklusiv im Livestream.

Kommentiert werden alle Spiele von den FCM-Hallensprechern Jens Hönel, André Kobow, Hendrik Heidrich und Mario Hoheisel.

Los geht's am Samstag (11. Januar) ab 9.30 Uhr, das erste Spiel des Tages bestreiten PSV Eindhoven und Hertha BSC Berlin. Der 1. FC Magdeburg greift erstmals um 15.42 Uhr gegen Tottenham Hotspur ins Geschehen ein. Bis 18.30 Uhr soll der Spielbetrieb laufen.

Am Sonntag (12. Januar) rollt der Ball in der Getec-Arena dann schon ab 8.30 Uhr. Das Finale ist für 14.54 Uhr angesetzt, zuvor findet das Spiel um Platz drei statt.

22. Pape-Cup in Magdeburg: Das sind die Gruppen

Avnet-Gruppe

PSV Eindhoven

Hertha BSC Berlin

Bayer Leverkusen

Borussia Mönchengladbach

Germania Halberstadt

Humanas-Gruppe

FC Liverpool

Cambridge United

1. FC Union Berlin

VfL Wolfsburg

Haldensleber SC

Häuser-Unserer-Zukunft-Gruppe

Ajax Amsterdam

SV Werder Bremen

FC Bayern München

Hamburger SV

SV Fortuna Magdeburg

Wobau-Gruppe

Tottenham Hotspur

FC Schalke 04

FC Augsburg

Hannover 96

1. FC Magdeburg

Gespielt wird jeweils zehn Minuten pro Partie, zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr ist eine Pause eingeplant. Zunächst spielen die ersten beiden Gruppe ihre Partien, nach der Mittagspause sind dann die Gruppen drei und vier an der Reihe.