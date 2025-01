In der Getec-Arena spielen am 11. und 12. Januar die Top-Talente der U15-Mannschaften beim 22. Pape-Cup. Die Volksstimme zeigt alle Spiele im Livestream.

Magdeburg/DUR – Es ist wieder soweit: Europas Top-Fußball-Talente sind in Magdeburg zu Gast. Am 11. und 12. Januar 2025 findet der 22. Pape-Cup in der Getec-Arena statt.

In vier Gruppen messen die U15-Teams namhafter nationaler und internationaler Vereine ihre Kräfte. Mit dabei sind FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Bayern München, Bayer Leverkusen, Union Berlin, Hamburger SV und viele mehr.

Der Pape-Cup 2025 in Magdeburg: Live ab 8.30 Uhr mitverfolgen

Am Sonntag (12. Januar) rollt der Ball in der Getec-Arena dann schon ab 8.30 Uhr. Das Finale ist für 14.54 Uhr angesetzt, zuvor findet das Spiel um Platz drei statt.

Die Volksstimme überträgt das hochkarätige Hallenturnier an beiden Tagen exklusiv im Livestream.

Live: 22. Pape-Cup in Magdeburg am Sonntag

Kommentiert werden alle Spiele von den FCM-Hallensprechern Jens Hönel, André Kobow, Hendrik Heidrich und Mario Hoheisel.

Der Pape-Cup 2025 in Magdeburg: So liefen die Spiele am Samstag

Am Samstag, (11. Januar) ab 9.30 Uhr, sorgte der Auftakt des 22. Pape-Cups in der Magdeburger GETEC-Arena für Begeisterung bei den 4200 Zuschauern. Am frühen Nachmittag wurde der 22. Pape-Cup offiziell eröffnet. Die Teams liefen feierlich auf das Spielfeld, wo sie von FCM-Präsident Dr. Jörg Biastoch und Turnierorganisator Lutz Pape begrüßt wurden. Zudem wurde eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer des Anschlags vom 20. Dezember in Magdeburg abgehalten.

Live: 22. Pape-Cup in Magdeburg am Samstag, Eröffnung und Spiele, 13.30 Uhr - 18.30 Uhr

In der AVNET-Gruppe sicherte sich Hertha BSC mit einer makellosen Bilanz den Gruppensieg vor Borussia Mönchengladbach. Die Humanas-Gruppe entschied Union Berlin aufgrund einer besseren Tordifferenz knapp vor Cambridge United für sich.

Die U15 des 1. FC Magdeburg startete zunächst durchwachsen – unter anderem mit einer 2:3-Niederlage gegen Tottenham Hotspur und einem 0:2 gegen den späteren Gruppensieger Schalke –, sicherte sich aber dennoch durch Siege gegen Hannover 96 (4:2) und den FC Augsburg (3:0) den Einzug in die Gold-Zwischenrunde am Sonntag, während weitere Top-Teams wie PSV Eindhoven und der FC Liverpool die Finalrunde verpassten.

Re-Live: 22. Pape-Cup in Magdeburg am Samstag, 9.30 Uhr - 13.30 Uhr

Gespielt wurde jeweils zehn Minuten pro Partie, zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr war eine Pause eingeplant. Zunächst spielten die ersten beiden Gruppe ihre Partien, nach der Mittagspause waren dann die Gruppen drei und vier an der Reihe.

22. Pape-Cup in Magdeburg: Das sind die Gruppen

Avnet-Gruppe

PSV Eindhoven

Hertha BSC Berlin

Bayer Leverkusen

Borussia Mönchengladbach

Germania Halberstadt

Humanas-Gruppe

FC Liverpool

Cambridge United

1. FC Union Berlin

VfL Wolfsburg

Haldensleber SC

Häuser-Unserer-Zukunft-Gruppe

Ajax Amsterdam

SV Werder Bremen

FC Bayern München

Hamburger SV

SV Fortuna Magdeburg

Wobau-Gruppe