Im Januar trifft sich der Fußball-Nachwuchs der deutschen und internationalen Top-Teams in der Getec-Arena beim Pape-Cup. Alle Spiele gibt es hier im Livestream.

Am 10. und 11. Januar wird in Magdeburg der Pape-Cup ausgetragen. Wir zeigen das komplette Hallen-Fußballturnier der Talente im Livestream.

Magdeburg/DUR - Anfang Januar ist traditionell die Zeit für den Pape-Cup. Das Hallenfußballturnier in der Getec-Arena geht 2026 in seine bereits 23. Auflage und ist einmal mehr hochkarätig besetzt.

Am 10. und 11. Januar gehen die besten U15-Nachwuchsspieler von deutschen und internationalen Spitzenvereinen an den Start. Darunter sind Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Werder Bremen, Union Berlin, Leeds United, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven sowie Vorjahressieger FC Liverpool.

Dazu kommen lokale Teilnehmer wie Germania Halberstadt, Lok Stendal, Arminia Magdeburg und natürlich der FCM als Gastgeber!

Wir zeigen das Turnier an dieser Stelle an beiden Turniertagen in voller Länge im Livestream.

