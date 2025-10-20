Am 31. Oktober verwandelt sich die Lutherstadt Wittenberg wieder in eine historische Bühne. Beim Reformationsfest 2025 treffen Glaube, Kultur und Musik aufeinander – und Reporter Chris ist mit seiner LIVEZEIT mittendrin.

Wittenberg. Am 31. Oktober 1517 schrieb Martin Luther mit seinem Thesenanschlag an die Tür der Schlosskirche Weltgeschichte. Mehr als 500 Jahre später lädt die Lutherstadt Wittenberg zum großen Reformationsfest 2025 ein – mit einem bunten Programm aus Geschichte, Musik und Begegnung.

LIVEZEIT mit Chris zum Reformationsfest am 31.10. in Wittenberg ab 11.30 Uhr (Livestream: MGM Mediengruppe)

Reformationsfest Wittenberg 2025: Feiern an historischen Orten

Besucher können an den Originalschauplätzen der Reformation auf Spurensuche gehen: in der Schlosskirche, auf dem historischen Marktplatz oder bei Führungen durch die Altstadt.

Das Kulturangebot der Stadt trumpft auf beim historischen Markttreiben mit Gauklern und Handwerkern vor dem Renaissance-Rathaus, dem Cranach-Hof und dem Schlosshof sowie bei den festlichen Gottesdiensten und Konzerten in den Wittenberger Kirchen. Höhepunkt des Reformationsfestes wird der Laternenumzug vom Lutherhaus zur Schlosswiese sein.

Reporter Chris berichtet mit seiner LIVEZEIT direkt vor Ort

Auch Reporter Chris Luzio Schönburg ist 2025 wieder mittendrin. Er spricht mit Besuchern, Künstlern sowie Veranstaltern und fängt dabei die besondere Atmosphäre des Tages ein.

Im Livestream können alle, die nicht vor Ort sind, das bunte Treiben von Zuhause aus verfolgen. Ob Lichterumzug, Musikprogramm oder Gespräche über Luthers Vermächtnis – Chris zeigt, wie vielfältig in Sachsen-Anhalt gefeiert wird.

Programm und Highlights: Mehr als 20 Veranstaltungen in der Altstadt Wittenbergs

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist laut Marketing GmbH die Kunstinstallation "Wittenberger Klangthesen" auf dem Bunkerberg nahe dem Lutherhaus. Die moderne Klanginstallation soll den 95 Thesen Luthers auf kreative Weise Gehör geben und Geschichte mit zeitgenössischer Kunst verbinden.

Rund um den Marktplatz laden Musik, Gaukler, Handwerker und Künstler zum Verweilen ein. Der Eintritt ist im gesamten Veranstaltungsbereich frei, Sonderparkplätze stehen in der Nähe der Altstadt bereit.

Am Abend zieht der große Lichterumzug durch die historische Innenstadt – ein stimmungsvoller Höhepunkt, der Groß und Klein begeistern sollte.