Im Dezember reist Reporter Chris Luzio Schönburg durch das weihnachtliche Sachsen-Anhalt. In seiner Livestream-Reihe „Chris’ Sternchen“ blickt er hinter die Kulissen des Advents und trifft Schauspieler, Regisseure und Kulturschaffende.

Magdeburg/Halle. Weihnachten steht vor der Tür und Live-Reporter Chris Luzio Schönburg lädt zu einer besonderen Reise durch die Adventszeit ein. In der Livestream-Reihe „Chris’ Sternchen-Advent live aus Sachsen-Anhalt“, besucht Chris ausgewählte Theater und Kulturorte und trifft dort auf besondere Menschen. Darunter Schauspieler, Bühnenbauer und Regisseure.

Mitten im Bühnenbild sprechen Chris und seine Gäste über die Bedeutung von Weihnachten, die Auftritte während der Festtage und über Geschichten hinter den Kulissen - das Ganze ungeschnitten und direkt vor Ort.

„Chris’ Sternchen“ zwischen Theater, Schule und Weihnachtsmarkt

Jede Episode dieser Sonderedition von "Livezeit mit Chris" entsteht dort, wo Adventsgeschichten entspringen. Die Reihe zeigt, wie vielfältig, überraschend und berührend Weihnachten in Sachsen-Anhalt sein kann. In den nächsten Wochen besucht Chris unter anderem die Grüne Zitadelle in Magdeburg, ein Gymnasium in Hettstedt und den Weihnachtsmarkt in Wittenberg.

Diese Termine im Dezember stehen bereits fest:

8.12.2025 - Chris’ Sternchen aus dem Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg.

Chris’ Sternchen aus dem Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg. 11.12.2025 - Chris’ Sternchen aus dem Wilhelm- und Alexander- von-Humboldt-Gymnasium in Hettstedt. Chris begleitet die Premiere der Musical-Adaption von "Hänsel und Gretel: Lost in the Enchanted Forest"

Chris’ Sternchen aus dem Wilhelm- und Alexander- von-Humboldt-Gymnasium in Hettstedt. Chris begleitet die Premiere der Musical-Adaption von "Hänsel und Gretel: Lost in the Enchanted Forest" 15.12.2025 - Chris’ Sternchen Spezialfolge vom Weihnachtsmarktrundgang in Wittenberg. Chris besucht den Weihnachtsmarkt und spricht mit der Sängerin Annemarie Eilfeld über Traditionen und Weihnachtsmomente.

Chris’ Sternchen Spezialfolge vom Weihnachtsmarktrundgang in Wittenberg. Chris besucht den Weihnachtsmarkt und spricht mit der Sängerin Annemarie Eilfeld über Traditionen und Weihnachtsmomente. 19.12.2025 - Chris’ Sternchen aus dem Theater Eisleben

Chris Luzio Schönburg ist Moderator, Contentcreator und Podcast-Host aus Sachsen-Anhalt. Für das Format LIVEZEIT begleitet er verschiedene Veranstaltungen vor Ort und dokumentiert sie im Livestream. "Chris’ Sternchen" ist keine neue Formatreihe, sondern eine saisonale Erweiterung- ein weihnachtliches Fenster in das kulturelle Herz des Landes und die Menschen, die es lebendig halten.