NOFV-Oberliga Halberstadts letzte Chance? Germania-Topspiel beim SC Freital im Livestream
In der NOFV-Oberliga kommt es am 22. November zum Topspiel: Spitzenreiter SC Freital empfängt Verfolger Germania Halberstadt. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen live.
Halberstadt/DUR – Der SC Freital ist in der NOFV-Oberliga Süd das Maß aller Dinge und steuert dem Regionalliga-Aufstieg entgegen. Verfolger Germania Halberstadt hat vor dem direkten Duell am Samstag aber noch nicht aufgegeben – hier gibt es den Livestream zur Partie.