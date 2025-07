Handball-Test am 30. Juli

Der SC Magdeburg testet am 30. Juli in Ilsenburg gegen den dänischen Klub Fredericia HK. Die Volksstimme zeigt die Partie im Livestream.

Magdeburg/DUR – Der SC Magdeburg ist zurück aus der Sommerpause, seit dem 24. Juli bereitet sich der Champions-League-Sieger auf die kommende Saison in der Handball-Bundesliga vor.

Am Mittwoch (30. Juli 2025) steht für den SCM ein Testspiel in Ilsenburg an, Gegner ist dann der fünfmalige dänische Meister Fredericia HK. Anwurf ist um 19.30 Uhr.

Erstmals wird die Volksstimme dann ein Handball-Spiel des SC Magdeburg übertragen. Der Livestream aus llsenburg startet kurz vor Spielbeginn und ist für alle Fans kostenlos.

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberligapartie, Landespokal-Duellen und Frauen-Fußball.

Auch Basketball (Mitteldeutscher BC) und nun Handball (SC Magdeburg) erweitern das stetig wachsende Livestreaming-Angebot der Portale.