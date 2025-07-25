Handball-Testspiel SC Magdeburg gegen TVB Stuttgart am 20. August im Livestream
Mit dem Hummel-Cup setzt der SC Magdeburg seine Saisonvorbereitung fort. Gegner ist am 20. August der TVB Stuttgart, wir zeigen den Test im Livestream.
Magdeburg/DUR – Der SC Magdeburg bereitet sich auf die kommende Saison in der Handball-Bundesliga vor. Im Rahmen der Saisonvorbereitung, die schon seit Ende Juli läuft, stehen auch mehrere Testspiele für den Champions-League-Sieger an.
Am Mittwoch (20. August 2025) steht nun die offizielle Saisoneröffnung an. Im Rahmen des "Hummel Cup" trifft der SC Magdeburg in der heimischen Getec-Arena auf den Bundesliga-Rivalen TVB Stuttgart.
Anwurf ist um 19 Uhr, die Partie wird an dieser Stelle exklusiv im Livestream übertragen.
Für alle Digital-Abonnenten der Volksstimme oder der Mitteldeutschen Zeitung ist der Stream am Mittwochabend als Teil ihres Abos kostenlos verfügbar. Alle weiteren Interessierten können den Stream ebenfalls mit dem Kauf eines Streaming-Tagespasses oder eines kostenlosen Test-Abos sehen.
Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen zudem regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberligapartie, Landespokal-Duellen und Frauen-Fußball.
Auch Basketball (Mitteldeutscher BC) und Handball (SC Magdeburg) erweitern das stetig wachsende Livestreaming-Angebot der Portale.