Weißenfels/DUR – Die Saison läuft bislang rund für den SYNTAINICS MBC im Europapokal. Nach vier Siegen zum Start in der European North Basketball League (ENBL) kommt am 6. Januar Donar Groningen in die Stadthalle nach Weißenfels.

Die Gäste aus den Niederlanden gewannen bislang zwei ihrer vier Partien in der ENBL und liegen damit im Mittelfeld der Tabelle. Der MBC ist entsprechend Favorit.

Wir übertragen das Spiel ab 15 Uhr exklusiv und kostenlos im kommentierten Livestream. Als Kommentator ist Torsten Grundmann im Einsatz.

So läuft die ENBL für den SYNTAINICS MBC

Für den SYNTAINICS MBC stehen in der ENBL zunächst acht Partien in der Hauptrunde an, die besten 16 Teams der 26 Teilnehmer qualifizieren sich für die Playoffs. Gegen Alexela Tallinn (84:57), Fyllingen Lions (107:64), Bristol Flyers (93:76) und Valmiera Glass Via (89:69) hatte Weißenfels jeweils klar gewonnen.

Nächster Gegner nach Groningen im Wettbewerb ist am 10. Januar 2026 Alkar Sinj aus Kroatien, die Partie findet auswärts statt. Das nächste MBC-Heimspiel beginnt am 3. Februar 2026 um 19.30 Uhr gegen Hefte Helfen Bulls Kapfenberg aus Österreich. Auch diese Partie übertragen wieder im Livestream.

