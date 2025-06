Im zweiten Testspiel des 1. FC Magdeburg, trifft der Club am 28. Juni auf den SV Dessau 05. Das Spiel wird live im Stream übertragen.

Magdeburg – Der 1. FC Magdeburg befindet sich aktuell im Testspielmodus. Am Mittwoch prüft die Mannschaft von Cheftrainer Markus Fiedler den Burger BC. Nur drei Tage später reist der FCM nach Anhalt, zum SV Dessau 05.

Der FCM und der SV Dessau kennen sich aus Oberliga-Zeiten, die letzten Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel liegen Jahrzehnte zurück. Zweimal traf man aufeinander, im August 2004 gewann der FCM mit 2:0, ein halbes Jahr später trennten sich die beiden Teams 1:1-Remis.

Während der FCM anschließend rund zehn Jahre brauchte, um sich mit dem Aufstieg in die 3. Liga aus dem Amateurfußball zu verabschieden, rutschte der kommende Testspiel-Gastgeber in die Verbandsliga Sachsen-Anhalt ab und arbeitet seither in der 6. Liga.

FCM - Dessau live im Stream

Am Samstag (28. Juni) testet der FCM auswärts den SV Dessau im Stadion am Schillerpark. Die Volksstimme überträgt die Partie in voller Länge im Live-Stream, Anstoß ist um 14 Uhr.

Das Spiel wird hinter der Paywall gezeigt. Für bestehende Digitalabonnenten der Volksstimme sind alle Spiele gratis. Alle anderen Interessenten können 4 Wochen kostenfrei streamen und erhalten zusätzlich 4 Wochen Plus-Zugang für unser Portal volksstimme.de. Außerdem wird es einen Saison-Pass zu einem attraktiven Preis geben.