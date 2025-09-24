Im Landespokal Sachsen-Anhalt steht im Viertelfinale ein ganz besonderes Spiel an. Das Lokalderby Turbine Halle gegen den Halleschen FC gibt es bei uns am Samstag exklusiv im Livestream.

Halle (Saale)/DUR – Stadtderby in Halle! Turbine Halle, DDR-Meister von 1952, empfängt im Landespokal-Viertelfinale den Halleschen FC. Wir zeigen die Partie am 15. November hier an dieser Stelle exklusiv im Livestream. Der Livestream ist für Abonnenten kostenlos. Alle anderen Fans können ihr Ticket für den Livestream gleich hier buchen. Entweder nur für diese Partie oder gleich für die komplette Saison. Denn wir übertragen regelmäßig Spitzensport, von Regionalliga bis Landespokal, von Fußball bis Basketball! Seien Sie jetzt dabei!