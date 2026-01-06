Am Wochenende trifft sich der Fußball-Nachwuchs der deutschen und internationalen Top-Teams in der Getec-Arena beim Pape-Cup. Alle Spiele gib's hier im Livestream und Re-Live.

Magdeburg/DUR - Am 10. und 11. Januar ist wieder Zeit für den Pape-Cup. Das internationale Hallenfußballturnier in der Getec-Arena geht 2026 in seine bereits 23. Auflage und ist einmal mehr hochkarätig besetzt. Die Volksstimme zeigt alle Spiele live!

Am Samstag und Sonntag gehen die besten U15-Nachwuchsspieler von deutschen und internationalen Spitzenvereinen in Magdeburg an den Start. Darunter sind Bayer 04 Leverkusen, 1. FC Union Berlin, Leeds United, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven sowie FC Liverpool als Vorjahressieger.

Dazu kommen lokale Teilnehmer wie Germania Halberstadt, Lok Stendal, Arminia Magdeburg und natürlich der FCM als Gastgeber!

Der Pape-Cup im Livestream am 11. Januar

Wir zeigen das Turnier an dieser Stelle an beiden Turniertagen in voller Länge im Livestream. Das erste Spiel am Sonntag ist für 8.30 Uhr angesetzt.

Spielplan Sonntag, 11. Januar 2026

08.54 Uhr Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg

Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg 09.06 Uhr FC Energie Cottbus - Hannover 96

FC Energie Cottbus - Hannover 96 09.18 Uhr SV Arminia 53 Magdeburg - Haldensleber SC

SV Arminia 53 Magdeburg - Haldensleber SC 09.30 Uhr FC Liverpool - 1. FC Union Berlin

FC Liverpool - 1. FC Union Berlin 09.42 Uhr Cambridge United - FC Carl Zeiss Jena

Cambridge United - FC Carl Zeiss Jena 09.54 Uhr PSV Eindhoven - Leeds United

PSV Eindhoven - Leeds United 10.06 Uhr Hertha BSC - Tottenham Hotspur

Hertha BSC - Tottenham Hotspur 10.18 Uhr 1. FC Magdeburg - 1. FC Köln

1. FC Magdeburg - 1. FC Köln 10.30 Uhr SV Fortuna Magdeburg - Bayer 04 Leverkusen

SV Fortuna Magdeburg - Bayer 04 Leverkusen 10.42 Uhr VfL Wolfsburg - 1. FC Lok Stendal

VfL Wolfsburg - 1. FC Lok Stendal 10.54 Uhr VfB Germania Halberstadt - Eintracht Braunschweig

VfB Germania Halberstadt - Eintracht Braunschweig 11.06 Uhr Haldensleber SC - FC Energie Cottbus

Haldensleber SC - FC Energie Cottbus 11.18 Uhr 1. FC Union Berlin - SV Arminia 53 Magdeburg

1. FC Union Berlin - SV Arminia 53 Magdeburg 11.30 Uhr Hannover 96 - FC Liverpool

Hannover 96 - FC Liverpool 11.42 Uhr FC Carl Zeiss Jena - Leeds United

FC Carl Zeiss Jena - Leeds United 11.54 Uhr Cambridge United - PSV Eindhoven

Cambridge United - PSV Eindhoven 12.06 Uhr Tottenham Hotspur - 1. FC Köln

Tottenham Hotspur - 1. FC Köln 12.18 Uhr Hertha BSC - 1. FC Magdeburg

Hertha BSC - 1. FC Magdeburg 12.30 Uhr Eintracht Braunschweig - SV Fortuna Magdeburg

Eintracht Braunschweig - SV Fortuna Magdeburg 12.42 Uhr VfB Germania Halberstadt - 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt - 1. FC Lok Stendal 12.54 Uhr Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg

Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg 13.06 Uhr FC Liverpool - Haldensleber SC

FC Liverpool - Haldensleber SC 13.18 Uhr 1. FC Union Berlin - Hannover 96

Alle Ansetzungen unter Vorbehalt.

Der Pape-Cup am 10. Januar im Re-Live

