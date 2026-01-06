Aktueller Spielplan und Re-Live von Samstag +++Jetzt live:+++ Liverpool, Leeds, FCM: Europas Top-Talente in Magdeburg: Pape-Cup hier im Livestream
Am Wochenende trifft sich der Fußball-Nachwuchs der deutschen und internationalen Top-Teams in der Getec-Arena beim Pape-Cup. Alle Spiele gib's hier im Livestream und Re-Live.
Magdeburg/DUR - Am 10. und 11. Januar ist wieder Zeit für den Pape-Cup. Das internationale Hallenfußballturnier in der Getec-Arena geht 2026 in seine bereits 23. Auflage und ist einmal mehr hochkarätig besetzt. Die Volksstimme zeigt alle Spiele live!
Am Samstag und Sonntag gehen die besten U15-Nachwuchsspieler von deutschen und internationalen Spitzenvereinen in Magdeburg an den Start. Darunter sind Bayer 04 Leverkusen, 1. FC Union Berlin, Leeds United, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven sowie FC Liverpool als Vorjahressieger.
Dazu kommen lokale Teilnehmer wie Germania Halberstadt, Lok Stendal, Arminia Magdeburg und natürlich der FCM als Gastgeber!
Der Pape-Cup im Livestream am 11. Januar
Hinweis: Sollten Sie das Video nicht sehen, aktualisieren Sie bitte den Artikel.
Wir zeigen das Turnier an dieser Stelle an beiden Turniertagen in voller Länge im Livestream. Das erste Spiel am Sonntag ist für 8.30 Uhr angesetzt.
Spielplan Sonntag, 11. Januar 2026
- 08.54 Uhr Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg
- 09.06 Uhr FC Energie Cottbus - Hannover 96
- 09.18 Uhr SV Arminia 53 Magdeburg - Haldensleber SC
- 09.30 Uhr FC Liverpool - 1. FC Union Berlin
- 09.42 Uhr Cambridge United - FC Carl Zeiss Jena
- 09.54 Uhr PSV Eindhoven - Leeds United
- 10.06 Uhr Hertha BSC - Tottenham Hotspur
- 10.18 Uhr 1. FC Magdeburg - 1. FC Köln
- 10.30 Uhr SV Fortuna Magdeburg - Bayer 04 Leverkusen
- 10.42 Uhr VfL Wolfsburg - 1. FC Lok Stendal
- 10.54 Uhr VfB Germania Halberstadt - Eintracht Braunschweig
- 11.06 Uhr Haldensleber SC - FC Energie Cottbus
- 11.18 Uhr 1. FC Union Berlin - SV Arminia 53 Magdeburg
- 11.30 Uhr Hannover 96 - FC Liverpool
- 11.42 Uhr FC Carl Zeiss Jena - Leeds United
- 11.54 Uhr Cambridge United - PSV Eindhoven
- 12.06 Uhr Tottenham Hotspur - 1. FC Köln
- 12.18 Uhr Hertha BSC - 1. FC Magdeburg
- 12.30 Uhr Eintracht Braunschweig - SV Fortuna Magdeburg
- 12.42 Uhr VfB Germania Halberstadt - 1. FC Lok Stendal
- 12.54 Uhr Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg
- 13.06 Uhr FC Liverpool - Haldensleber SC
- 13.18 Uhr 1. FC Union Berlin - Hannover 96
Alle Ansetzungen unter Vorbehalt.
Alle Ansetzungen und die aktuellen Tabellen zum Pape-Cup 2026 gibt es bei FuPa Sachsen-Anhalt!
Der Pape-Cup am 10. Januar im Re-Live
