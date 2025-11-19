Wir suchen den coolsten Sportverein in Sachsen-Anhalt und bieten eine exklusive Live-Übertragung mit Kamera-Crew und Live-Kommentar. Warum habt Ihr es verdient zu gewinnen? Schreibt noch jetzt Eure Bewerbung!

Sport ist Zusammenhalt. Sport ist Leidenschaft. Und wir wollen, dass das jeder sieht! Seit einiger Zeit übertragen wir bereits die Fußballspiele des 1. FC Magdeburg, des Halleschen FC und vieler anderer Vereine in professioneller Qualität.

Doch jetzt seid Ihr an der Reihe: Wir möchten unter dem Motto „VereinsLIVE – Wir streamen Dein Event!“ einem Sportverein aus Sachsen-Anhalt eine eigene Live-Show schenken. Mit kompletter Kamera-Crew, Live-Kommentar und der gebündelten Reichweite von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung.

Wettkampf der coolsten Sportvereine aus Sachsen-Anhalt

Egal, ob Handball-, Fußball-, Schach- oder Schwimmverein: Sagt uns, was Euch zum coolsten Sportverein in Sachsen-Anhalt macht. Warum habt ausgerechnet Ihr eine Live-Übertragung verdient? Was hebt Euch von anderen Vereinen ab? Warum sollten Eure Fans auch fernab der Heimat ein Spiel von Euch verfolgen können?

Nach Einsendeschluss wird eine Jury die spannendsten Bewerbungen auswählen. Danach dürfen unsere Leserinnen und Leser abstimmen. Welche Bewerbung ist am coolsten? Wer bekommt das Live-Event auf seinem Vereinsgelände?

Gewinnt eine Live-Übertragung: Jetzt bewerben!

Bewerbt Euch mit einer Beschreibung Eures Vereins sowie einem konkreten Spiel oder einer Begegnung, die übertragen werden soll. Diese muss im Jahr 2026 stattfinden.

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2025. Das große Leservoting findet im Januar 2026 statt.

Teilnahmebedigungen:

Unsere Teilnahmebedingungen für die Aktion „VereinsLIVE – Wir streamen Euer Event!“

Die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Delitzscher Straße 65, 06112 Halle (Saale), veranstaltet zwischen November 2025 und Dezember 2026 die Aktion „VereinsLIVE – Wir streamen Euer Event!“. Die Teilnahme an der Aktion richtet sich nach den folgenden Bedingungen:

1. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

2. Teilnahmevoraussetzungen

Zur Teilnahme ist das Online-Formular vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen (Name der Veranstaltung, Datum, Uhrzeit, Vereinsname, Sportart, Begründung/Statement, Ansprechpartner, Mailadresse, ggf. Telefonnummer). Diese Angaben dienen der Kontaktaufnahme im Falle einer Veröffentlichung.

Sofern der/die Einreichende nicht selbst Urheber der Aufnahmen ist, muss die aufnehmende Person zusätzlich mit Vor- und Nachnamen angegeben werden. Es dürfen nur Fotos eingereicht werden, an denen der/die Teilnehmende bzw. die genannte fotografierende Person die uneingeschränkten Nutzungsrechte besitzt. Soweit der Einreichende mit seinen Aufnahmen identifizierbare Personen oder Personengruppen abbildet, stellt er sicher, dass alle abgebildeten Personen mit der Einreichung und Veröffentlichung i.S.d. Datenschutzinformationen. Der Einreichende stellt für den Falle einer nicht feststellbaren Einwilligung und hieraus entstehender Ansprüche gegen den Veranstalter diesen von den Ansprüchen auf erste Anforderung frei.

3. Anforderungen an die Aufnahmen

Motiv: Vereinsfoto, Mannschaftsfoto, Match, Verein in Aktion

Bildformate: JPEG, PNG, PDF

Dateigröße: max. 5 MB

Mind. Auflösung: 1000px an der kürzesten Seite

Pornographische und Gewalt darstellende bzw. verherrlichende oder sonstige gegen das geltende Recht verstoßende Motive werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.

4. Ablauf der Aktion

Der Einsendeschluss für die Aktion ist der 31. Dezember 2025.

Nach redaktioneller Prüfung können ausgewählte Aufnahmen auf MZ.de und Volksstimme.de sowie in den Printausgaben von Mitteldeutscher Zeitung, Volksstimme, General-Anzeiger und Wochenspiegel veröffentlicht werden. Anschließend findet eine öffentliche Abstimmung statt. Die drei Vereine mit den meisten Stimmen werden einer Jury vorgelegt, diese bestimmt über den Gewinner-Verein.

Um Mehrfachabstimmungen zu verhindern, wird pro IP-Adresse nur eine Stimme zugelassen. Die Abstimmung läuft über einen Zeitraum von zwei Wochen.

5. Veröffentlichung der Gewinner

Die Gewinner werden in den Printausgaben der Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, auf deren Webseiten sowie auf dem Instagram-Kanal des Medienunternehmens veröffentlicht – jeweils mit Angabe von Vor- und Nachname sowie dem Wohnort der fotografierenden Person.

6. Nutzungsrechte

Jede eingereichte Aufnahme wird vor der Publizierung geprüft und erst danach freigegeben.

Mit der Einsendung räumt der Teilnehmer der Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH das einfache, nicht ausschließliche Nutzungsrecht an den eingereichten Aufnahmen für die redaktionelle Berichterstattung im Rahmen der Aktion „VereinsLIVE – Wir streamen Euer Event!“ ein. Die Nutzung umfasst die Veröffentlichung in Print-, Online- und Social-Media-Angeboten des Verlags im Zusammenhang mit der Aktion und deren Gewinnerbekanntgabe. Eine kommerzielle Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

7. Datenschutz

Es gelten die Datenschutzinformationen zur Aktion „VereinsLIVE – Wir streamen Euer Event!“.

8. Ausschluss von der Teilnahme

Die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH behält sich das Recht vor, Teilnehmende bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei Verdacht auf Manipulation von der Teilnahme auszuschließen.

9. Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklärt sich der/die Teilnehmende mit den genannten Bedingungen einverstanden.