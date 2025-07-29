In der NOFV-Oberliga Süd treffen am 31. August der VfL Halle 96 und Bischofswerdaer FV aufeinander. Wir zeigen die Partie exklusiv im Livestream.

Stendal/DUR – Die NOFV-Oberliga Süd ist in ihre Saison 2025/26 gestartet, und auch am vierten Spieltag sind Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung mit dem Livestream vor Ort. Am Sonntag, 31. August, gibt es die Partie zwischen VfL Halle 96 und Bischofswerdaer SV live zu sehen, Anstoß ist um 14 Uhr.

Wir übertragen die Partie an dieser Stelle im kommentierten Livestream aus Halle.

Livestream am 31.08.2025: VfL Halle 96 gegen Bischofswerdaer FV (Livestream: MGM Digital) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Der VfL ist nach drei Partien Tabellenführer der NOFV-Oberliga Süd, holte sieben Punkte und schoss bereits zwölf Tore – Bestwert! Gegner Bischofswerda holte bislang vier Zähler und spielte zuletzt 1:1 gegen Budissa Bautzen. Bemerkenswert: Halls Topstürmer Jegor Jakupov schoss bislang mehr Tore (5) als alle BSV-Spieler zusammen (4).

Für alle Digital-Abonnenten der Volksstimme oder der Mitteldeutschen Zeitung ist der Stream am Sonntag als Teil ihres Abos kostenlos verfügbar. Alle weiteren Interessierten können den Stream ebenfalls mit dem Kauf eines Streaming-Tagespasses oder eines kostenlosen Test-Abos sehen.

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberliga- und Verbandsligaspielen. Auch Handball mit dem SC Magdeburg und Basketball mit dem Mitteldeutschen BC sind seit Juli Teil des Programms.

