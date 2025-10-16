Beim beliebten Merseburger Zauberfest am 25. und 26. Oktober wird gefeiert, gestaunt und geschlemmt. Reporter Chris ist mit seiner LIVEZEIT am Samstag mittendrin, um das bunte Treiben zu begleiten.

Merseburger Zauberfest: Reporter Chris ist mit seiner LIVEZEIT am 25. Oktober mittendrin, um das bunte Treiben zu begleiten.

Merseburg. Jedes Jahr im Oktober verwandelt sich Merseburg in ein Reich voller Magie. Wenn Zauberer, Hexen und Fabelwesen durch die Altstadt ziehen, ist wieder Zeit für das Zauberfest. Dann wird aus den vertrauten Gassen eine Bühne für Fantasie, Musik und leuchtende Gesichter – so auch am 25. und 26. Oktober 2025.

Zauberfest in Merseburg 2025: Ein Spaß für Groß und Klein

Das Familien- und Kinderfest erstreckt sich quer durch die Innenstadt – von der Klia-Platte über die Gotthardstraße bis hin zum Entenplan, dem Grünen Markt und dem Merseburger Marktplatz, wo die Programmbühne stehen wird. Überall gibt es etwas zu entdecken, zu staunen und mitzumachen – und das ganz ohne Eintritt.

Reporter Chris berichtet mit seiner LIVEZEIT von vor Ort

Reporter Chris Luzio Schönburg ist auch in diesem Jahr mitten im Geschehen. Er spricht mit Besuchern, Künstlern und Händlern, um die Stimmung vor Ort einzufangen.

LIVEZEIT mit Chris auf dem Merseburger Zauberfest am 25.10.2025 (Reporter: Chris Luzio Schönburg) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Lesen Sie auch: LIVEZEIT mit Chris: Das neue Livestream-Format für Sachsen-Anhalt

Im Livestream erleben Zuschauer das Zauberfest Merseburg 2025 hautnah – auch, wenn sie nicht vor Ort sein können. So kommt die Magie direkt nach Hause.

Programm und Highlights: Rummel, Stände und Bühnenprogramm

Wie jedes Jahr wird es magisch beim Zauberfest. Die historische Altstadt Merseburgs verwandelt sich in ein buntes Festgelände mit Mini-Rummel, Vereinsständen, Händlermeilen und einem märchenhaften Bühnenprogramm. Es wird gefeiert, gestaunt und geschlemmt.

Auch interessant: Zuckerfest Zeitz 2025: LIVEZEIT mit Chris zeigt, wie süß Sachsen-Anhalt feiern kann

Schon am Freitag, 24. Oktober, öffnen die Stände auf der Klia-Platte und dem Markt von 15 bis 18 Uhr beim „Soft Opening“. Ob Zuckerwatte, Bratwurst oder Zaubertrank – kulinarische Vielfalt ist garantiert.