70 Prozent der Lehrer ohne Erfahrung: So läuft es in Magdeburger Grundschule

Die Grundschule Bertolt-Brecht-Straße in Magdeburg kämpft mit Vorurteilen. Ein hoher Anteil an Seiteneinsteigern im Lehrpersonal sowie viele Kinder mit Migrationshintergrund schrecken manche Eltern ab.

Magdeburg. - Immer mehr Lehrkräfte, die in Schulen unterrichten, haben nicht den klassischen Weg dorthin bestritten. Sie sind als Seiteneinsteiger an die Schulen gekommen. Einen besonders hohen Anteil zählt die Grundschule Bertolt-Brecht-Straße in Magdeburg. Auch einen hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund gibt es an der Schule. Das schreckt manche Eltern ab. Schulleiter und Sozialarbeiterinnen geben einen Einblick in den Alltag.