Der Verein Rund um den See und viele Helfer laden auch in diesem Jahr wieder zum Türchenöffnen und geselligen Beisammensein bis zum Heiligabend ein.

Kathrin Goyer vom Verein Rund um den See (Mitte) läutete mit Glöckchen den Start für den lebendigen Adventskalender ein und übergab die Kalenderblätter an alle Mitstreiter. Am Sonnabend, 1. Dezember, wird das erste Türchen geöffnet.

Arendsee. - Mit Glöckchenklang, Glühwein und guter Laune starteten die Akteure des lebendigen Adventskalenders in Arendsee in ihre Saison. Kathrin Goyer vom Verein Rund um den See stimmte alle auf die kommende Adventszeit ein und das Lied „Eine Muh, eine Mäh, eine Täteräretätä ...“ an. Kräftige Gesang erfüllte den kleinen Torbogen neben dem Geschenkelädchen.

„Wir wollen ab Sonntag, dem ersten Advent, wieder allabendlich die Kalendertürchen öffnen, beieinander sein, miteinander singen und ins Gespräch kommen“, erklärte Kathrin Goyer. Dazu seien alle Interessenten aus Arendsee und Umgebung zu den jeweiligen Treffpunkten eingeladen.

Start am 1. Dezember

Los geht es am 1. Dezember um 17 Uhr auf dem Arendseer Marktplatz, Dann werden die bunt verpackten aber leeren und damit extra-leichten Päckchen an den Weihnachtsbaum gehängt. Wie jedes jahr wird dabei zusammen mit dem Frauenchor gesungen. „Und auch wie jedes Jahr zu diesem Anlass servieren wir Tee, Kinderpunsch oder Glühwein“, so Kathrin Goyer. Dafür solle sich jeder Teilnehmer sein eigenes Trinkgefäß mitbringen.

Das gelte auch für die anderen Termine bis zum Heiligen Abend, 24. Dezember. Zu jedem Treffen habe sich ein Gastgeber gefunden. Denen übergaben die Vereinsmitglieder am Montagabend die Kalenderblätter mit dem passenden Datum. „Einige dieser Plakate nutzen wir von Anfang an – nämlich seit Dezember 2017, als wir die Adventsaktion ins Leben riefen“, erinnert sich Kathrin Goyer. Manche hätten in der Zwischenzeit ausgebessert, andere ersetzt werden müssen.

Gesang in Heinrichs Park

Von den Gastgebern sind einige ganz neu mit dabei. So zum Beispiel Heinrich Foit aus Schernikau, der am dritten Advent, 15. Dezember, ab 15 Uhr in seinen Park einlädt. Oder Fleetmarks Pfarrer Dietrich Eichenberg, der die Besucher mit der Krabbelgruppe am Dienstag, 17. Dezember, um 16 Uhr im Innenhof am Haus Kallehne in Fleetmark erwartet.

Ebenfalls zum ersten Mal nehmen das Pflegeheim Arendsee am 18. Dezember um 16.30 Uhr und das Team vom Gutshof Zum See in Kraatz am 21. Dezember um 17 Uhr teil.

Einer der Höhepunkte wird wieder die Lichterfahrt der freiwilligen Feuerwehren der Einheitsgemeinde Arendsee um den Arendsee sein. Die Aktion findet am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, statt. Ab 17 Uhr können die Schaulustigen erst das Kalendertürchen am Gerätehaus öffnen und dann die beleuchteten Fahrzeuge on Tour bestaunen.

Das sind die Termine:Sonntag, 1. Dezember, ab 17 Uhr Marktplatz Arendsee mit dem FrauenchorMontag, 2. Dezember, um 18 Uhr Behns Wiese in ZießauDienstag, 3. Dezember, um 18 Uhr Grundschule Auf Zack ArendseeMittwoch, 4. Dezember, um 18 Uhr Theodor-Fontane-Gemeinschaftsschule ArendseeDonnerstag, 5. Dezember, um 17 Uhr Kurklinik Arendsee, Lüchower StraßeFreitag, 6. Dezember, um 18 Uhr Dorf- und Spielplatz am Gemeindehaus HöwischSonnabend, 7. Dezember, um 15 Uhr Integrationsdorf ArendseeSonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr Klosterareal ArendseeMontag, 9. Dezember, um 18 Uhr Gemeindezentrum Unterm Regenbogen ArendseeDienstag, 10. Dezember, ab 18 Uhr Figurengruppe Gustav Nagel, Friedensstraße 49 in Arendsee, zusammen mit Verein Rund um den See und Gustav-Nagel-FördervereinMittwoch, 11. Dezember, ab 18 Uhr Am Horning ArendseeDonnerstag, 12. Dezember, ab 18 Uhr „Nandana“ bei Monic Clement in BindeFreitag, 13. Dezember, ab 18 Uhr Tankstelle VR Plus Arendsee Sonnabend, 14. Dezember, ab 17 Uhr Landhof Neulingen Nummer 19Sonntag, 15. Dezember, ab 15 Uhr Heinrichs Park in Schernikau Nummer 23Montag, 16. Dezember, ab 18 Uhr am Weihnachtsbaum vor dem Kirchhof in Ritzleben Nummer 1Dienstag, 17. Dezember, ab 16 Uhr Innenhof Haus Kallehne Fleetmark, Lindenplatz 1aMittwoch, 18. Dezember, ab 16.30 Uhr Pflegeheim ArendseeDonnerstag, 19. Dezember, 18 Uhr Tourist-Information Arendsee im Haus des GastesFreitag, 20. Dezember, 18 Uhr Garten Dorfgemeinschaftshaus ThielbeerSonnabend, 21. Dezember, 17 Uhr Gutshof Zum See in Kraatz Nummer 6Sonntag, 22. Dezember, 17 Uhr Lichterfahrt Freiwillige Feuerwehr Arendsee um den SeeMontag, 23. Dezember, 18 Uhr Marktplatz Arendsee, gemeinsames WeihnachtssingenDienstag, 24. Dezember, 16 Uhr Klosterkirche Arendsee, Gottesdienst und Krippenspiel hrl

Nach dem gemeinsamen Gesang, der Übergabe der Plakate und der Vermittlung weiterer organisatorischer Details wie das Aufstellen einer Spendenbox für den Verein, die Ankündigung der nächsten Termine und der Ausgaben von Glühweinfässchen ließen sich die Akteure Glühwein und von Vereinsmitglied Katja Kleinau liebevoll belegte Schnittchen schmecken.

Dabei kamen sie miteinander ins Gespräch. Und dann erzählte Kathrin Goyer noch eine kleine Geschichte von Oma Krüger und dem Weihnachtself. Als nach der fiktiven Begegnung der Elf verschwunden sei, habe die ältere Dame sich verwundert die Augen gerieben – hatte das Treffen tatsächlich stattgefunden oder war alles bloß Einbildung? Aber Träumen sei in der Adventszeit erlaubt – wann wenn nicht dann!