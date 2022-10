Arendsee will Energie sparen und hat große Turnhalle im Blick

Die Halle in Kleinau wurde vorrangig für die Schule gebaut. Diese gibt es in dem Ort nicht mehr.

Kleinau - Die steigenden Preise machen insbesondere im Energiesektor auch vor der Einheitsgemeinde Arendsee keinen Bogen. Denn diese betreibt etliche Gebäude.

Sparen, wo es geht, aber nicht zulasten der Kinder (Grundschulen, Kitas) lautet die Devise. Beim jüngsten Ordnungsausschuss wurde deutlich, welcher Plan existiert, wenn die Energiekrise weiter ausufert. Dann werde eine der drei kommunalen Turnhallen in den Notbetrieb gehen.

Und zwar die in Kleinau. Dort könnten dann keinerlei Sportangebote mehr stattfinden. Für die anderen beiden Einrichtungen in Fleetmark und Arendsee (Töbelmannhalle) gehe dies nicht. Denn der Grundschulbetrieb müsse gewährleistet werden. Haupt- und Ordnungsamtsleiter Michael Niederhausen betonte, dabei handele es sich zunächst nur um einen Plan. Ob dieser tatsächlich umgesetzt wird, ist offen. Er habe vorsorglich aber bereits mit Sportgruppen gesprochen und sei dabei auf Verständnis gestoßen. So hätten ihnen die Sanner Volleyballer gesagt, sie müssen sowieso fahren. Ob nun nach Kleinau oder nach Fleetmark sei dabei egal. Was die Kita betrifft, wurde ebenfalls eine Lösung gefunden. Die Kinder könnten auch, aufgeteilt in zwei Gruppen, abwechselnd im Mehrzweckraum Sport treiben. Dazu seien entsprechende Absprachen mit der Einrichtung erfolgt. Die Heizungsanlage in der Turnhalle Kleinau bereitet seit Jahren Probleme. Sie lässt sich nicht richtig regulieren.

Heizung lässt sich nicht regulieren

Um dies zu ändern, sollen 2023 rund 11.000 Euro investiert werden. Michael Niederhausen hatte sich mit einem Fachmann genau umgeschaut. Dabei kam heraus: Die Deckenheizung sei für einen Betrieb nicht notwendig und könne abgeklemmt werden. Damit ließe sich Energie sparen. Die vorhandenen Heizkörper würden genügen. Wichtig seien aber vor allem Temperaturfühler. Damit könne die Heizung wesentlich effizienter betrieben werden. Handlungsbedarf bestehe zudem bei den Türen. Dies hat die Einheitsgemeinde für 2024 auf dem Zettel.

Die Turnhalle wurde einst für die einst existierende Polytechnische Oberschule gebaut und bietet mit Blick auf kommunale Gebäude den größten Platz. In der jüngsten Vergangenheit wurde dort nicht nur Sport getrieben. Das Objekt diente tageweise auch als Impfzentrum. Menschen aus der Region mussten keine weiten Wege in Kauf nehmen, sondern konnten sich direkt in Kleinau vor dem Corona-Virus schützen lassen.

Die Einheitsgemeinde zeichnet für drei Turnhallen verantwortlich, tatsächlich existieren in der Kommune aber vier solche Einrichtungen. Das Gebäude zwischen Feld- und Alter Poststraße in Arendsee gehört dem Altmarkkreis Salzwedel. Die Gemeinde hatte das Objekt vor Jahren abgegeben. Der Kreis kümmerte sich um eine umfangreiche Sanierung, zu der auch der Sportplatz gehört. Diese Halle wird vormittags von den Kindern und Jugendlichen der Fontane-Schule genutzt. Darüber hinaus können Vereine dort ihre Hobbys betreiben.