Arendsee - Früh lag das Stadtoberhaupt vorne, bis zu den ersten offiziellen Gratulationen musste aber gewartet werde – auch wenn zum Beispiel die Kleinauer mit 18.03 Uhr das dortige Ergebnis besonders schnell meldeten. Denn im Rathaus musste mehrfach ausgezählt werden, um 18.47 Uhr war auch dort die Arbeit der Ehrenamtlichen erledigt.

Norman Klebe (CDU) bekam in der gesamten Einheitsgemeinde 1644 Stimmen (57,18 Prozent). Für Jens Reichardt (Freie Liste) stimmten 1231 der Wähler (42,82 Prozent). Die Beteiligung lag bei 51,53 Prozent. 98,53 Prozent der Stimmen sind gültig.

Der Amtsinhaber zeigte sich gestern erleichtert, ihm falle ein Stein vom Herzen. „Besonderer Dank gilt natürlich allen Unterstützern, besonders meiner Familie und an erster Stelle meiner Frau Susanne“, erklärte Norman Klebe. Das Glücksgefühl überwog, obwohl die vergangenen Wochen wohl noch etwas nachwirken. Für den Arendseer war der vierte Wahlkampf (einmal für den ehrenamtlichen Bürgermeisterposten) der, der am meisten Nerven kostete. Die Härte habe seinesgleichen gesucht. Norman Klebe schaut trotzdem optimistisch auf die nächsten Jahren und möchte seinen Slogan „Arendsee bleibt auf Kurs“ in die Tat umsetzen.

Jens Reichardt trat für die Freie Liste an und kam in die Stichwahl. Foto: Freie Liste

Jens Reichardt zeigte sich gestern Abend am Telefon fröhlich. Er schätzte das Ergebnis als knapp ein und sieht sich bestärkt. Der Sanner will seine kommunalpolitischen Ämter wie Ortsbürgermeister, Stadtrats- und Kreistagsmitglied weiterführen und will ein Auge darauf haben, dass Norman Klebe seine Wahlversprechen eingelöst. „In den vergangenen zehn Monaten hat er viel Gas gegeben. Mal sehen, ob dies so bleibt“, machte der Kommunalpolitiker seine Skepsis deutlich.

Die Amtszeit von Norman Klebe beginnt im Januar 2024 und dauert dann sieben Jahre. Umstellen muss er sich grundsätzlich nicht. Der Familienvater ist bereits seit 2010 Oberhaupt der Einheitsgemeinde. Damals wurde die Kommune gegründet, einige Ortsteile kamen zwangsweise später hinzu. Zuvor war Norman Klebe einige Monate ehrenamtlicher Bürgermeister von Arendsee. Er gewann damals unter anderem gegen seinen Vorgänger Klaus Führ. Bei der ersten Wahl für den hauptamtlichen Bürgermeister gab es sieben Kandidaten – diesmal acht. 2009 erreichte Norman Klebe im ersten Wahlgang über 50 Prozent, 2016 war er der einzige Kandidat, 2023 war nun eine Stichwahl nötig.

Für diese gibt es bislang ein vorläufiges Endergebnis. Dies kann auf der Arendseer Internetseite abgerufen werden. Amtlich werden die Zahlen erst, wenn der Wahlausschuss den ordnungsgemäßen Ablauf feststellt. Er tagt öffentlich am morgigen Dienstag, 10. Oktober, ab 10 Uhr im Rathaus.