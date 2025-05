Was sich junge Menschen wünschen Eine Disko allein reicht nicht: Welche Ideen es für die Freizeit von Kindern und Jugendlichen gibt

Wie es mit der Jugendarbeit in der Einheitsgemeinde weitergehen soll. Womit der Arendseer Ortschaftsrat zügig loslegen will und warum es Kritik an den meisten Ortsbürgermeistern gibt.