Die Gleise sind längst weg, Erinnerungen verblast: Mit einer Ausstellung wird an eine frühere Leistung erinnert, die auch heutige Arendseer Ortsteile betrifft.

Der Eröffnungszug wurde feierlich in Dessau (Kleinau-West) empfangen. In der Ausstellung sind weitere Bilder zu sehen.

Kleinau/Osterburg. - Derzeit ist in Osterburg im Gebäude der ALS Dienstleistungsgesellschaft am Platz des Friedens 3 eine Ausstellung zur 175-jährigen Eisenbahngeschichte der Biesestadt zu sehen. Die vom Heimatmuseum und Einwohnern vorbereitete Ausstellung zeigt in Schaukästen unter anderem seltene technische Einzelstücke.