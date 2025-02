Ein besonderes Spielgerät soll eine Attraktion in der beliebten Ausflugsstätte sein. Bauarbeiter werde in Kürze los legen.

Geld von Sachsen-Anhalt: Was im Arendseer Strandbad gebaut wird

Stadtratsvorsitzende Christel Tiemann hielt den Schirm der Ministerin, als Petra Grimm-Benne den Bescheid an Bürgermeister Norman Klebe übergab.

Arendsee - In den vergangenen Tagen spielte Agathe gleich mehrfach eine Rolle. Am Mittwoch wurde verkündet, dass der Arendseer Wochenmarkt künftig den Namen des Maskottchens trägt. Und am gestrigen Donnerstag ging es im Strandbad ebenfalls darum.