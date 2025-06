Auf dem Reitplatz in Sanne-Kerkuhn findet ab Sonnabend das Jubiläumsturnier der RSG Sanne-Fleetmark statt. Es gibt spannende Prüfungen in Dressur und Springen.

Sanne-Kerkuhn/me. - Die Mitglieder Reitsportgemeinschaft (RSG) Sanne-Fleetmark bereiten seit Wochen mit mehreren Arbeitseinsätzen das Jubiläumsturnier zum 65-jährigen Bestehen ihres Vereins vor. Dazu musste unter anderem das Gelände des Reitplatzes in Sanne gemäht, Hindernisse und Zelte für die Versorgung aufgebaut werden.

Die Prüfungen Dressur- und Springen beginnen Sonnabend, 14. Juni, und Sonntag, 15. Juni, jeweils um 8.30 Uhr auf dem Reitplatz in Sanne. Es gibt 500 Nennungen, also angemeldete Starts in insgesamt 26 Prüfungen bis zur mittelschweren Klasse (M).

Springen sind der Höhepunkt

Die Höhepunkte für alle Pferdesportfans werden sicherlich die Springen der Klasse M am Sonnabend um 16 Uhr und am Sonntag um 15.45 Uhr. Weiterhin treten die Reiter in verschiedenen Springen der Klassen E, A und L an. Im Dressurviereck wird ebenfalls bis zur Klasse M geritten. Außerdem gibt es die Reiterwettbewerbe für die Anfänger im Sattel und am Sonntag für die Jüngsten die beliebte Führzügelklasse.

Den Zuschauern wird wieder eine umfangreiche Versorgung geboten. Am Sonntag ist zudem der Eiswagen vor Ort. Außerdem wird ein Hüpfburg aufgebaut sein und auch Kinderschminken ist im Angebot.