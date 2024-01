Die Neue-Wege-Gesellschaft und der Landhof bieten in diesem Jahr erneut Märkte, Musik und Workshops an. Eine Ausstellung zur Archäologie ist geplant.

Auch in diesem Jahr soll en auf dem offenen Gartenmarkt auf dem Neulinger Landhof wieder Blumen und Pflanzen in voller Pracht präsentiert und damit die kleinen und großen Besucher angelockt werden.

Neulingen. - Märkte mit Musik, Garten-Bildung in Theorie und Praxis sowie Archäologie wollen die Neue-Wege-Unternehmensgesellschaft und das Landhofteam Neulingen in diesem Jahr bieten. Und während hinter den Kulissen auf dem Vierseitenhof die begehrten Altmarkkisten gepackt, die Handwerker Renovierungsarbeiten an den Quartieren und Mitarbeiter Buchungen vornehmen, stellt die Chefin Christa Ringkamp schon mal das Veranstaltungsprogramm vor und ins Internet.