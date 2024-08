Langstreckenschwimmen, Marathon sowie Schwimmen und Laufen im Wechsel. Das Besondere an den Sportevents in Arendsee: fünf Wettbewerbe werden vom Raddampfer „Queen“ aus gestartet.

Arendsee. - Die Olympischen Sommerspiele in Paris sind bestes Beispiel, wieviel Freude Sport bereiten kann. Wie gut es ist, Sportarten mit neuen Trends massentauglich zu gestalten und interessanter für jedermann werden zu lassen. Dem hat sich Organisator Kersten Friedrich verschrieben, der mit seinem Team am letzten Sonntag im August in Arendsee drei Sportevents an einem Tag ausrichtet. Ein Paradevorbild hat die Altmark ja mit Isabel Gose, die in Paris Olympia-Bronze gewann. r