Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leppin. - Wer weiß, wann und ob die Bundesstraße 190n als Zubringer für die Autobahnen A14/A39 überhaupt gebaut wird? Dies ist in der Region Arendsee von Einwohnern immer wieder zu hören, und das Thema scheint in weiter Ferne zu sein. Bereits ab dem 31. Januar steht allerdings ein konkreter Schritt für das Umsetzen vor Ort an.