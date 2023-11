Die vorgesehenen Caravanstellplätze sind für die Luftkurort Arendsee GmbH nur der Anfang. So ist unter anderem altes Bauprojekt an der Queen-Anlegestelle wieder aktuell.

Arendsee. - Ferien- und Freizeitpark Strandbad: Dieser Begriff lässt Großes vermuten. Am Arendsee werden aber weder Achterbahn noch Riesenrad entstehen. Was andere Attraktionen angeht, haben Kommune und Luftkurort Arendsee aber in Zukunft einiges vor.