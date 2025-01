Arendsee/hz. - Der Verein Rund um den See startet ein neues Projekt, das darauf abzielt, die gesamte Einheitsgemeinde besser zu vernetzen und alle wichtigen Informationen für die Bürger und Besucher der Region auf einer Plattform zugänglich zu machen. Konkret geht es um die App „Gemeindekompass Arendsee“.

Nadine Schütte informierte im Namen des Vereins in einer Pressemitteilung über Details. Die neue App wird eine zentrale Anlaufstelle für alles sein, was die Gemeinde Arendsee zu bieten hat. „Sie soll dazu beitragen, alle Akteure, Unternehmen, Vereine und Angebote in der Region sichtbar zu machen und die Kommunikation sowie den Austausch innerhalb der Gemeinde zu fördern“, heißt es in der Mitteilung.

Kostenfreier Zugang

Die App wird kostenlos im Google Play Store und Apple App Store zum Download bereitstehen. Dies betrifft auch das Nutzen. Der Gemeindekompass werde derzeit in Zusammenarbeit mit dem Verein für Regionale Entwicklung und der PortUNA Neue Medien GmbH Potsdam entwickelt.

Interessierte Unternehmen und Vereine aus der Region haben die Möglichkeit, sich kostenfrei in der App zu präsentieren. Der Verein Rund um den See nimmt die Anmeldungen entgegen und trägt sämtliche Kosten für die Aufnahme der Angebote.

Unterstützt wird das Projekt auch durch die Luftkurort Arendsee GmbH, die touristische Nutzungsmöglichkeiten fördert. Die App werde nicht nur als Informationsplattform für die Gemeinde dienen, sondern auch den Tourismus stärken. Und zwar indem sie Nutzern ermöglicht, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und weitere Angebote einfach und bequem von ihrem Smartphone aus zu entdecken. „Der Verein würde sich über große Beteiligung aller Akteure der Einheitsgemeinde Arendsee freuen“, wurde zum Schluss formuliert. „Rund um den See“ ist per Mail unter info@rund-um-den-arendsee.de erreichbar.