Hat es in der Sauenanlage in Sanne tierschutzrelevante Vorfälle gegeben? Der Volksstimme zugesandte Fotos legen das nahe. Das Veterinäramt habe bei einer Kontrolle keine solche Zustände vorgefunden, aber andere Mängel festgestellt. Der Besitzer der Schweinehaltung verwahrt sich dagegen.

Tierschutz-Verstöße in Sauenanlage bei Arendsee? Was der Besitzer sagt

Schweinehaltung in Sachsen-Anhalt

In einer Ferkelproduktion in Sanne bei Arendsee soll es zu Verstößen gegen den Tierschutz gekommen sein. Der Besitzer widerspricht den Vorwürfen.

Sanne/Arendsee - Eine Sau bringt ihre Ferkel außerhalb der dafür vorgesehenen Box zur Welt. Ein anderes Tier liegt in einem mit Kot vermengten Futterhaufen. Kastenstände und Futterautomaten seien kaputt, die Tiere würden in ihren Exkrementen liegen. Diese Vorwürfe erhebt eine Leserin (Name der Redaktion bekannt), die anonym bleiben möchte, und fügt entsprechendes Bildmaterial bei.