Hat es in der Sauenanlage in Sanne tierschutzrelevante Vorfälle gegeben? Der Volksstimme zugesandte Fotos legen das nahe. Das Veterinäramt habe bei einer Kontrolle keine solche Zustände vorgefunden, aber andere Mängel festgestellt. Der Besitzer der Schweinehaltung verwahrt sich dagegen.

In einer Ferkelproduktion in Sanne bei Arendsee soll es zu Verstößen gegen den Tierschutz gekommen sein. Der Besitzer widerspricht den Vorwürfen.

Sanne/Arendsee - Eine Sau bringt ihre Ferkel außerhalb der dafür vorgesehenen Box zur Welt. Ein anderes Tier liegt in einem mit Kot vermengten Futterhaufen. Kastenstände und Futterautomaten seien kaputt, die Tiere würden in ihren Exkrementen liegen. Diese Vorwürfe erhebt eine Leserin (Name der Redaktion bekannt), die anonym bleiben möchte, und fügt entsprechendes Bildmaterial bei.

Sie hat es auch an das Veterinäramt des Altmarkkreises geschickt. Dessen Mitarbeiter hätten am vergangenen Freitag davon erfahren und Montag sofort eine unangekündigte Kontrolle des Betriebs in Sanne vorgenommen, informiert Inka Ludwig von der Pressestelle des Altmarkkreises. „Die Beschwerde beinhaltet schwerwiegende tierschutzrechtliche Verstöße“, erklärt sie. Diese hätten sich vor Ort nicht bestätigt. Es seien aber veterinärrechtliche Mängel festgestellt worden, „die eine Anordnung des Veterinäramtes erforderlich machten“, so Ludwig. Was bei der Betriebskontrolle konkret nicht in Ordnung war, dazu gibt sie keine weitere Auskunft.

Eine Sau und ihre Ferkel außerhalb des Stallbereiches. Die Bilder seien veraltet, sagt der Firmenchef. privat

Die Volksstimme fragt den Chef von Geestferkel, Jörn Ahlers, wie es zu den Vorfällen kam. Zu dem Unternehmen gehört die Sauenanlage genau wie weitere neun Betriebe mit Ferkelproduktion. „Die Bilder sind veraltet, und die damals verantwortliche Betriebsleiterin ist nicht mehr im Unternehmen tätig“, erklärt er.

Das Tierwohl ist einer der zentralen Werte in unserem Unternehmen. Firmenchef Jörn Ahlers

Mit der Reparatur des Behälters und Entfernen des übergelaufenen Futters sei der Fehler sofort abgestellt worden. „Den Schweinen gefiel das unerwartete Fressgelage, und es gab dadurch keine Beeinträchtigung beim Tierwohl“, schätzt er ein.

Dass eine Sau nicht in der vorgesehenen Abferkelbucht ihre Jungen zur Welt brachte, habe daran gelegen, dass sie ausgebrochen war und im Sozialtrakt der Mitarbeiter ein Nest gebaut hat und anschließend geferkelt habe. „Auch dies ist kein Verstoß gegen das Tierwohl, sondern ein seltener Vorgang, der durch die Springfähigkeit der Sau oder eine nicht ganz korrekt verschlossene Tür verursacht wurde“, so der Firmenchef.

Die Schweineanlage nehme an der Aktion Tierwohl teil, was mehr Platz für die Tiere und extra Raufutter und Beschäftigungsmaterial bedeute. „Der Aussage, dass veterinärrechtliche Mängel aktuell vorliegen, widersprechen wir deutlich“, so Ahlers.

Die Tiere würden von Fachpersonal und einer Tierarztpraxis mit dem Schwerpunkt Schweinehaltung betreut. In einer Tierhaltung könnten allerdings Tiere krank werden und seien entsprechend zu versorgen. Um einen hohen Standard bei der Tierbetreuung zu gewährleisten, würden die Mitarbeiter mit Online- und Praxiskursen geschult. Der Betrieb bilde auch aus.

Auf dem Foto liegt eine Sau in übergelaufenem Futter. Fotos: privat

„Das Tierwohl ist einer der zentralen Werte in unserem Unternehmen und die Basis für den Fortbestand der Schweinehaltung“, betont der Firmenchef. Neben unabhängigen Kontrollen von Qualitätsmanagement, dem Tierwohllabel und den Bestandsbesuchen der Tierärzte seien ein Beratungsunternehmen und ein Tierwohlmanager tätig, die den Betrieb besuchen und kontrollieren, um Schwachpunkte zu entdecken und abzustellen, so Ahlers.

Zudem werde in ein KI gestütztes System zur Unterstützung der Tierbeobachtung am Standort Sanne investiert.