Vorstand der Konsumgenossenschaft Seehausen möchte Gerüchte aus der Welt schaffen und informiert, was der Umbau nach Pfingsten für die Einheimischen bedeutet.

Was aus dem Arendseer Supermarkt NP wird und wie lange er für einen Umbau geschlossen bleibt

An einigen Stellen bröckelt Farbe von den Mauern, da sich diese nicht mit einem Graffitischutz verträgt. Diese kosmetischen Arbeiten sind ebenfalls eingeplant.

Arendsee. - Was wird aus dem NP-Markt Arendsee? Diese Frage stellen sich Einheimische immer wieder und geben sie an die Mitarbeiter weiter. Martina Bäcker und Aileen Bendler klären auf, was das Unternehmen genau vor hat.